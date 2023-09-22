Африка страдает от навязанных Западом моделей управления государством — лидер Гвинеи
11:00 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Африки страдают от моделей государственного управления, навязанных им западными державами. Такое мнение выразил президент на переходный период Гвинеи Мамади Думбуя, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Африка страдает от навязанной ей модели управления, которая, безусловно, хороша и эффективна для Запада, разработавшего ее в ходе своей истории, но которая с трудом адаптируется к нашим реалиям, нашим обычаям и нашей среде», — отметил он. По его словам, демократическая модель, которую западные державы «коварно и умело навязали» Гвинее и другим африканским странам, «не работает».
Как указал Думбуя, в Африке наблюдается «эпидемия переворотов», которые международное сообщество стремится осудить. Однако, по мнению гвинейского лидера, «путчисты — это не те, кто берет в руки оружие», а те, кто «в белых воротничках меняет правила игры по ходу действия, чтобы удержать в руках бразды правления».
Президент переходного периода призвал международное сообщество не ограничиваться осуждением происходящего, а разобраться с причинами, приведшими к переворотам. «Мы достаточно взрослые, чтобы определять свои приоритеты, разрабатывать свою модель, соответствующую нашим реалиям, реальному положению дел у нашего населения», — указал он. Гвинейский лидер также отметил, что страны Африки будут «очень признательны», если западные державы «позволят им самим выбирать свой курс».
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