Польша несет «самое тяжелое бремя» помощи Киеву объемом 3% ВВП — глава МИД
11:32 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша возложила на себя самую большую финансовую ответственность за помощь Украине в размере 3% своего ВВП и призывает другие страны к более «справедливому распределению» обязанностей по поддержке Киева. Об этом глава польского МИД Збигнев Рау написал в статье для издания Politico.
«Для Польши это стало ощутимой ценой. Из всех союзников поляки взяли на себя самое тяжелое бремя помощи Украине — более 3% ВВП страны, что почти в четыре раза больше, чем у благополучной Германии, и почти в 10 раз больше, чем у США», — отметил глава МИД Польши.
По его словам, «у польского народа есть законный повод задаться вопросом, почему он должен дважды оплачивать счета за помощь Украине, в то время как более богатые европейские страны все еще не хотят брать на себя большую ответственность и продолжают сотрудничать с Москвой». Министр указал на необходимость «справедливого распределения» обязанностей по вопросу помощи Киеву между странами, которые «решили стоять плечом к плечу с Украиной столько, сколько требуется».
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