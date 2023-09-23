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США потребовали от Польши объяснений из-за приостановки помощи Украине - Bloomberg

09:00 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон потребовал от Варшавы разъяснений после слов премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о приостановке военной помощи Украине. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его информации, Польша по-прежнему привержена поддержке Украины, однако точная позиция республики не ясна. Несмотря на то что обе страны призвали к ослаблению напряженности, их конфликт поставил под сомнение единство в отношениях соседних государств и в НАТО. При этом источник утверждает, что разногласия между союзниками еще не привели к трещинам в коалиции, поддерживающей Украину, и ее помощь Киеву, вероятно, растянется на несколько лет.

Как заявил агентству неназванный европейский дипломат, польские дипломаты также в частном порядке заверили иностранных коллег в том, что военная помощь страны Украине будет продолжаться, хотя и в меньших масштабах.

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