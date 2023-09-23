Силы ПВО сработали в Севастополе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетные обломки упали в районе причала у Сухарной балки после срабатывания системы ПВО в Севастополе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки», — написал он.