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Силы ПВО сработали в Севастополе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки

09:30 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетные обломки упали в районе причала у Сухарной балки после срабатывания системы ПВО в Севастополе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки», — написал он.

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