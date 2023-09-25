Генеральным директором МАГАТЭ на следующие четыре года утвержден Рафаэль Гросси
13:20 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полномочия Гросси истекали 2 декабря 2023 года. 10 марта Совет управляющих МАГАТЭ путем аккламации назначил Рафаэля Гросси на должность гендиректора агентства еще на четыре года. Согласно уставу, это решение необходимо было утвердить генеральной конференцией.
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