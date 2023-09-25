Генеральным директором МАГАТЭ на следующие четыре года утвержден Рафаэль Гросси

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утвержден на очередной четырехлетний срок — с 1 декабря 2023 года по 2 декабря 2027 года. Такое решение приняли делегаты 67-й генеральной конференции МАГАТЭ.



Полномочия Гросси истекали 2 декабря 2023 года. 10 марта Совет управляющих МАГАТЭ путем аккламации назначил Рафаэля Гросси на должность гендиректора агентства еще на четыре года. Согласно уставу, это решение необходимо было утвердить генеральной конференцией.



