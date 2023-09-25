Зеленский сообщил, что первые "Абрамсы" доставлены на Украину

15:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия американских танков Abrams доставлена на Украину. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Абрамсы» уже на Украине и готовятся усилить наши бригады», — написал он в своем телеграм-канале, не уточнив количество полученных единиц.