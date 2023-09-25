Глава МИД Чехии разошелся с президентом Павелом в вопросе направлении посла в Россию
21:02 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Меня нисколько не радует, в каком состоянии находятся чешско-российские отношения. Мы периодически и очень жестко осуждаем российскую агрессию против Украины, но тем не менее все остальные ключевые страны нашего блока имеют представительства в Москве на уровне послов», — сказал Липавский.
Между тем президент не может представить себе возвращение посла республики в Россию. «Задаю себе очень принципиальный вопрос — что бы мы, Чехия, получили от того, если бы старались восстановить пост посла [республики] в РФ? Вижу скорее негативные моменты, чем позитивные», — сказал Павел.
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