Глава МИД Чехии разошелся с президентом Павелом в вопросе направлении посла в Россию

21:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что в РФ необходимо направить посла республики, обязанности которого выполняет пока советник-посланник. Слова политика, отреагировавшего таким образом на выраженное президентом Чехии Петером Павелом новостному порталу lidovky.cz мнение о нецелесообразности этого шага, привело информационное агентство ЧТК.

«Меня нисколько не радует, в каком состоянии находятся чешско-российские отношения. Мы периодически и очень жестко осуждаем российскую агрессию против Украины, но тем не менее все остальные ключевые страны нашего блока имеют представительства в Москве на уровне послов», — сказал Липавский.

Между тем президент не может представить себе возвращение посла республики в Россию. «Задаю себе очень принципиальный вопрос — что бы мы, Чехия, получили от того, если бы старались восстановить пост посла [республики] в РФ? Вижу скорее негативные моменты, чем позитивные», — сказал Павел.