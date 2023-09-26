Американские танки M1 Abrams нужны Украине для «сдерживания» - Пентагон

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия американских танков M1 Abrams прибыла на Украину, они необходимы для сдерживания на поле боя. Об этом говорится в комментарии Министерства обороны США, полученном порталом The War Zone.



«Как заявил сегодня президент [Украины Владимир] Зеленский, первые из 31 [обещанного танка] Abrams прибыли на Украину. Само наличие танков Abrams служит мощным сдерживающим фактором. С этими танками на вооружении украинские военные смогут более эффективно противостоять агрессивным действиям», — утверждает Пентагон.



В оборонном ведомстве также заявили, что поставка танков Киеву свидетельствует об «ощутимой приверженности обороне и стабильности Украины» со стороны США. «Мы будем продолжать уделять внимание тому, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя и защитить ее народ», — указало министерство.



