Минкоммерции КНР считает, что США злоупотребляет односторонними санкциями
09:15 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Соединенные Штаты злоупотребляют односторонними санкциями, практикой „юрисдикции длинной руки“, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. — Они подрывают международный торговый порядок и правила, мешают нормальному международному торгово-экономическому обмену, а также наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний и частных лиц».
Минкоммерции КНР заявило, что Вашингтон должен немедленно прекратить необоснованное давление в отношении китайских компаний и частных лиц. «Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов», — говорится в сообщении ведомства.
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