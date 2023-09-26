Минкоммерции КНР считает, что США злоупотребляет односторонними санкциями

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон произвольно вводит односторонние санкции и подрывает международный торговый порядок. Так Минкоммерции КНР прокомментировало включение китайских юридических и физических лиц в санкционный список из-за якобы имеющихся связей с Ираном.



«Соединенные Штаты злоупотребляют односторонними санкциями, практикой „юрисдикции длинной руки“, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. — Они подрывают международный торговый порядок и правила, мешают нормальному международному торгово-экономическому обмену, а также наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний и частных лиц».



Минкоммерции КНР заявило, что Вашингтон должен немедленно прекратить необоснованное давление в отношении китайских компаний и частных лиц. «Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов», — говорится в сообщении ведомства.



