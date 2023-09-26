0
0
122
НОВОСТИ

Минкоммерции КНР считает, что США злоупотребляет односторонними санкциями

09:15 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон произвольно вводит односторонние санкции и подрывает международный торговый порядок. Так Минкоммерции КНР прокомментировало включение китайских юридических и физических лиц в санкционный список из-за якобы имеющихся связей с Ираном.

«Соединенные Штаты злоупотребляют односторонними санкциями, практикой „юрисдикции длинной руки“, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. — Они подрывают международный торговый порядок и правила, мешают нормальному международному торгово-экономическому обмену, а также наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний и частных лиц».

Минкоммерции КНР заявило, что Вашингтон должен немедленно прекратить необоснованное давление в отношении китайских компаний и частных лиц. «Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов», — говорится в сообщении ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:15 26.09.2023
Оправдания властей Канады о присутствии нациста в парламенте ложь - посол РФ
0
48
10:05 26.09.2023
Санду обещает урезать финансирование городам, где изберут «криминальных» кандидатов
0
68
09:20 26.09.2023
ЕС полностью контролируется США и не обладают способностью решать вопросы - эксперт КНР
0
142
09:05 26.09.2023
Американские танки M1 Abrams нужны Украине для «сдерживания» - Пентагон
0
153
23:05 25.09.2023
Первая в России высокоавтоматизированная мобильная подстанция начала работать на Ванкорском месторождении «Роснефти»
0
630
21:02 25.09.2023
Глава МИД Чехии разошелся с президентом Павелом в вопросе направлении посла в Россию
0
726
20:45 25.09.2023
У Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия Швеции в НАТО - Орбан
0
650
19:35 25.09.2023
Глава МВД России встретился в Ереване с премьер-министром Армении
0
724
19:25 25.09.2023
США полны решимости работать с правительством Армении - Байден
0
680
18:40 25.09.2023
В Ереване у здания правительства собираются протестующие против политики Пашиняна
0
703

Возврат к списку