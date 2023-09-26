Экспорт, реэкспорт и транзит автомобилей из ЕС в РФ через Грузию запрещен

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии ввели запрет на экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей, ввезенных из Евросоюза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе службы доходов Минфина республики.



«Да, действительно, как ранее было заявлено, с 26 сентября вводится запрет на экспорт, реэкспорт или транзит автомобилей в Россию, которые были ввезены из Европы», — сказала сотрудница пресс-службы.



Речь идет об автомобилях, объем двигателя которых превышает 1,9 куб. м. Запрет касается также гибридных машин и электромобилей. Ограничения вступили в силу из-за 11-го пакета санкций, принятого Евросоюзом против России, добавили в ведомстве.



