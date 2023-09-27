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Сентябрь станет самым сухим за всю историю метеорологических наблюдений в Москве

09:30 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 11% месячной нормы осадков выпало в Москве за сентябрь. Он станет самым сухим за всю историю метеорологических наблюдений, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нынешний сентябрь будет самым сухим за всю историю в Москве. Никогда еще такого не было. На нашей реперной (основной — прим. ТАСС) станции зафиксировано всего лишь 7,5 миллиметров осадков за все дни месяца, а климатическая норма — 66 миллиметров. И до конца сентября никаких осадков не прогнозируется», — сообщил он.

По словам Вильфанда, из-за того, что и август был очень сухим, сейчас в почве наблюдается дефицит влаги. Это приводит к высоким рискам возникновения лесных пожаров в регионе.

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