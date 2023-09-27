ФАС должна ответственно подойти к регулированию интернет-торговли - Мишустин

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна максимально ответственно подойти к регулированию интернет-торговли, в том числе через маркетплейсы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским.



«Нужно максимально ответственно подойти к регуляторике, к правоприменению, для того чтобы в первую очередь потребитель был защищен. И я хочу, чтобы вы эффективно с этим справлялись», — сказал председатель правительства.



Мишустин отметил, что сейчас очень активно распространяются новые форматы торговли. В частности, отметил он, маркетплейсы и соответствующие агрегаторы обгоняют традиционные магазины по объему оборотов. «И на сегодняшний день цифровые платформы в рамках совершенствования законодательства регулируются. В сентябре вступил в силу пятый антимонопольный пакет. Это достаточно серьезный закон, который вводит ряд определенных ограничений в отношении и крупных маркетплейсов, и крупных агрегаторов», — напомнил премьер.



