ФАС должна ответственно подойти к регулированию интернет-торговли - Мишустин
12:30 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нужно максимально ответственно подойти к регуляторике, к правоприменению, для того чтобы в первую очередь потребитель был защищен. И я хочу, чтобы вы эффективно с этим справлялись», — сказал председатель правительства.
Мишустин отметил, что сейчас очень активно распространяются новые форматы торговли. В частности, отметил он, маркетплейсы и соответствующие агрегаторы обгоняют традиционные магазины по объему оборотов. «И на сегодняшний день цифровые платформы в рамках совершенствования законодательства регулируются. В сентябре вступил в силу пятый антимонопольный пакет. Это достаточно серьезный закон, который вводит ряд определенных ограничений в отношении и крупных маркетплейсов, и крупных агрегаторов», — напомнил премьер.
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