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Премьеру Канады пришлось извиниться за визит украинского нациста в парламент

21:43 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»).

«Через несколько минут я выступлю перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всем мире, а также перед украинцами, чтобы принести искренние извинения парламента за то, что произошло в [прошлую] пятницу», — заявил он журналистам перед выступлением в парламенте. «Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду», — добавил глава правительства.

Трюдо также назвал чествование нациста в парламенте Канады «чудовищным надругательством» над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма.

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