Зеленский и глава Минобороны Британии обсудили при встрече усиление ПВО Украины

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом и обсудил с ним ряд вопросов, среди которых усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил офис главы украинского государства.



«Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вновь назначенным государственным секретарем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по обороне Грантом Шэппсом, который находится в нашей стране с визитом. <…> Собеседники также обсудили вопросы усиления украинского ПВО», — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.



Помимо этого, Зеленский «поблагодарил Великобританию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины».



