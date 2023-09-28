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Зеленский и глава Минобороны Британии обсудили при встрече усиление ПВО Украины

10:20 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом и обсудил с ним ряд вопросов, среди которых усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил офис главы украинского государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вновь назначенным государственным секретарем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по обороне Грантом Шэппсом, который находится в нашей стране с визитом. <…> Собеседники также обсудили вопросы усиления украинского ПВО», — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Помимо этого, Зеленский «поблагодарил Великобританию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины».

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