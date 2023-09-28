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За навязывание потребителю допуслуг введен штраф до 40 тыс. руб.

14:30 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, итоговом чтении законопроект о штрафах до 40 тысяч рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг.

Документ был внесен в Думу в июне 2022 года депутатами фракции ЛДПР, новыми положениями дополняется статья 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение иных прав потребителей). Согласно документу, правонарушением будет считаться навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных. Речь идет о дополнительных товарах, приобретение которых «обуславливается обязательностью при приобретении основных товаров». Штраф за подобные правонарушения для должностных лиц может составить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб.

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