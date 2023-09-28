Посетители Cosmoscow 2023 увидят новую галерею цифровых СберКарт, созданную художником и нейросетью

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Увидеть галерею новых цифровых дизайнов СберКарты, разработанную художником Артемом Филатовым и нейросетью Сбера Kandinsky 2.2, первыми смогут посетители 11-й международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023, которая начинает свою работу с 29 сентября в Экспоцентре. А премиальный СберПервый предлагает своим клиентам посетить лаундж «Цифровой сад Сбера». Сбер и СберПервый – генеральные партнёры мероприятия.

Центральная идея, пронизывающая обе экспозиции Сбера, – взаимодействие человека, природы и цифровых технологий.

Итогом коллаборации «Художника года» Cosmoscow 2023 Артема Филатова и нейросети Сбера стал дизайн цифровых карт на тему хрупкости природы. Художник представит композиции, где смена сезонов сгенерирована нейросетью. Экспозиция расположена в центральной зоне ярмарки, декорированной растительными композициями. Это помогает посетителям погрузиться в атмосферу сада. Все дизайны будут доступны клиентам в приложении СберБанк Онлайн со дня открытия ярмарки.

Тема сада продолжается в Гостиной коллекционеров, где СберПервый создал уникальное пространство для вип-клиентов. Гостиная оформлена сезонными растениями и цветами, помещенными в контекст современной технологичной застройки. Уникальное сочетание технологий и природы создаёт контраст в контексте других зон ярмарки. Здесь представлены работы современных художников, организовано пространство для дискуссий на тему взаимодействия искусства и бизнеса, будущего в искусстве, и можно просто отдохнуть от суеты в окружении растений и цветов. Кроме того, вип-посетителям ярмарки Сбера в пространстве «Цифрового сада Сбера» предлагается специальная программа.

«Сбер давно уже не только про финансы и технологии. Мы на протяжении всей своей истории активно поддерживаем сферу культуры: музеи, театры, выставки, концерты и др. Искусство и культура необходимы и каждому человеку, и обществу в целом. Они не только развлекают, но и образовывают, развивают, вдохновляют. Делают каждого из нас лучше, добрее, гармоничнее.

Поэтому Сбер очень рад в этом году посотрудничать с ведущей ярмаркой современного искусства в России Cosmoscow и представить свои проекты. В Гостиной коллекционеров мы предлагаем нашим премиальным клиентам погрузиться в атмосферу Цифрового сада Сбера, а в центральной зоне ярмарки для всех доступна галерея новых цифровых дизайнов наших карт», – рассказал Николай Васёв, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка.

Cosmoscow – крупнейшая в России международная ярмарка современного искусства. Проходит в Москве ежегодно с 2010 года. Проект направлен на поддержку и развитие российского арт-рынка, а также является платформой взаимодействия коллекционеров, галеристов, бизнесменов, журналистов и арт-сообщества.

11-я ярмарка современного искусства пройдёт с 29 сентября по 1 октября 2023 года в павильоне «Форум» Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» (Краснопресненская набережная, д. 14). На ней будут представлены стенды 80 галерей-участниц из разных городов России.