МИД Венгрии: Возникло новое безумие, возглавляемое министром иностранных дел ФРГ
19:00 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал безумными идеи своей германской коллеги Анналены Бербок, направленные на разрыв экономического сотрудничества между Европой и Китаем. Выступая на конференции по инвестициям в городе Ньиредьхаза, он также высказался против санкций в отношении России, которые, по его мнению, продолжают убивать экономику Евросоюза.
«Сейчас возникло новое безумие, возглавляемое министром иностранных дел Германии, по поводу того, как изолировать друг от друга китайскую и европейскую экономику. Это будет смертельный удар по экономике Европы, и это не политическое заявление, это простая математика», — подчеркнул глава венгерского МИД, выступление которого транслировалось на его странице в соцсети.
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