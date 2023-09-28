Определенный подъем заболеваемости COVID-19 в РФ все-таки есть - Мурашко

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты наблюдают в России определенный подъем заболеваемости ковидом, но число госпитализаций небольшое. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде для программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«На сегодня несколько инфекций, на которые бы мы хотели обратить внимание. <…> Конечно же, определенный подъем заболеваемости все-таки есть новой коронавирусной инфекцией. Но хочу сказать, что ее течение не обладает таким агрессивным форматом развития. Госпитализаций небольшое количество», — сказал он.



