Пару самолетов дальнего обнаружения AWACS НАТО послало в Литву наблюдать за действиями РФ

21:00 Источник: Интерфакс

Два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS Североатлантического альянса направлены в Литву, сообщило в четверг Объединенное воздушное командование НАТО.

"Планируется, что оба самолета... будут выполнять миссии по наблюдению за военной деятельностью России вблизи границ альянса", - говорится в сообщении. Первый AWACS в четверг уже прибыл на авиабазу в Шяуляе, прибытие второго ожидается в пятницу.