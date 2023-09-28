Путин провел встречу с фельдмаршалом Хафтаром - Песков

21:10 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что Владимир Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

"Да, действительно, сегодня прошла такая встреча с генералом Хафтаром, обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом", - сказал Песков.