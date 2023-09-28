Путин провел встречу с фельдмаршалом Хафтаром - Песков
21:10 28.09.2023 Источник: Интерфакс
"Да, действительно, сегодня прошла такая встреча с генералом Хафтаром, обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом", - сказал Песков.
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