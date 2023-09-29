Польский премьер раскритиковал миграционную политику ЕС
12:10 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На будущей неделе я поеду на заседание Совета Европы, где выскажу решительное „нет“ абсурдным планам европейских бюрократов [по вопросам миграции]», — сообщил глава польского правительства в заявлении для СМИ.
Моравецкий призвал сограждан на референдуме 15 октября (совмещен с парламентскими выборами) поддержать позицию его правительства в отношении нелегальной миграции. «На будущей неделе на Совете Европы я повторю очень сильное польское вето в отношении принудительной релокации. Вы тоже можете что-то сделать. Идите на референдум и скажите „нет“ принудительной релокации. Покажем пример Европе. Первой на референдуме откажется [от планов принудительной релокации мигрантов] Польша, а за нами пойдут другие страны ЕС», — заявил он.
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