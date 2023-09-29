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НОВОСТИ

Орбан сомневается, что скоро начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

13:30 29.09.2023 Источник: Интерфакс

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешняя ситуация на Украине сильно затрудняет начало переговоров о ее возможном присоединении к ЕС.

"Когда мы обсуждаем в Брюсселе этой осенью будущее Украины, нам не избежать вопроса: можем ли мы всерьез говорить о членстве такой страны в союзе?" - приводит в пятницу агентство Associated Press слова Орбана.

"Мы вообще можем начать переговоры со страной, находящейся в состоянии войны? Мы не знаем размеры территории страны, пока она ведет войну, и мы не знаем численность ее населения, потому что оно бежит из страны", - продолжил премьер Венгрии.

Орбан напомнил, что для вступления Украины в ЕС потребуется согласие властей всех 27 стран Евросоюза, в том числе, парламента Венгрии. При этом премьер уточнил, что не наблюдает "необоримого желания в парламенте в ближайшие два года голосовать за членство Украины в ЕС".

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