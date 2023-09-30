Лондон обсуждает с G7 пересмотр потолка цен на российскую нефть - СМИ

10:30 Источник: Lenta.ru

Лондон захотел обсудить со странами G7 эффективность потолка цен на нефть из России и варианты его пересмотра из-за изменений в мировой экономике. Об этом сообщила замглавы Минфина Великобритании Джоанна Пенн, передает агентство Reuters.

По словам Пенн, изначально ввод ограничений казался успешным решением, так как это должно было повысить расходы России на экспорт нефти и снизить ее доходы, при этом обеспечение энергоресурсами мирового рынка предполагалось оставить на том же уровне. Однако реакция России оказалась непредсказуемой.

«Мы должны продолжать следить за его (потолком цен — Примечание «Ленты.ру») эффективностью. Мы должны думать о том, как мы можем убедиться, как могут изменяться ответные меры и, соответственно, как ценовой порог и политика должны изменяться в ответ на это», — сказала замглавы Минфина Великобритании.

После введения ограничений в декабре, Россия смогла отправить большую часть нефти, предназначенной на экспорт, с помощью отечественных и не относящихся к западным странам грузоотправителей. Замминистра заверила, что Великобритания неукоснительно соблюдает введенные в отношении нефти из России ограничения, но при этом обсуждает варианты изменения ценовой политики со своими партнерами, в частности, с США.

Страны G7 изначально договорились о возможности пересмотра верхнего предела цен на российскую нефть при необходимости. В сентябре несколько источников Reuters сообщили, что в ближайшие месяцы вводить изменения в эту схему не планируется.