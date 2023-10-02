ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году

12:00 Источник: Интерфакс

Всемирный банк ухудшил прогноз увеличения ВВП Китая в 2024 году до 4,4% с ожидавшихся в апреле 4,8%.

Оценка экономического роста на текущий год сохранена на уровне 5,1%, сообщается в отчете ВБ.

Прогнозируется, что в 2023 году рост в развивающихся странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона составит 5%, в следующем году - 4,5%. Ранее предполагалось повышение на 5,1% и 4,8% соответственно.