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ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году

12:00 02.10.2023 Источник: Интерфакс

Всемирный банк ухудшил прогноз увеличения ВВП Китая в 2024 году до 4,4% с ожидавшихся в апреле 4,8%.

Оценка экономического роста на текущий год сохранена на уровне 5,1%, сообщается в отчете ВБ.

Прогнозируется, что в 2023 году рост в развивающихся странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона составит 5%, в следующем году - 4,5%. Ранее предполагалось повышение на 5,1% и 4,8% соответственно.

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