Нобелевская премия по медицине присуждена за изучение мРНК, что помогло в создании вакцин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2022 года присуждена венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Ученые стал лауреатами премии за «за их открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19», говорится в мотивировочной части решения комитета.