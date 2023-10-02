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В российские колледжи в 2023 году поступили 1,2 млн человек — Голикова

13:20 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Популярность среднего профессионального образования (СПО) в России растет, в 2023 году в колледжи поступили 1,2 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы наблюдаем растущую популярность системы среднего профессионального образования среди молодежи. В 2023 году количество студентов, поступивших на программы СПО, достигло 1,2 миллиона. Более 60% учащихся 9-х классов выбирают обучение в колледжах», — сказала она в видеоприветствии участников Всероссийского конкурса «Мастер года».

Вице-премьер напомнила, что сейчас в России насчитывается более 3,5 тыс. колледжей, в которых обучаются более 3,7 млн студентов почти по 500 профессиям и специальностям для промышленности, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы, области искусств, информационных технологий. Педагогический состав колледжей, как отметила вице-премьер, насчитывает почти 200 тыс. человек.

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