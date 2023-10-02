Курс доллара на Мосбирже превысил 99 руб. впервые с 15 августа

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 99 руб. впервые 15 августа текущего года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 14:23 мск, курс доллара поднялся до отметки в 99,075 руб. (+1,13%).

К 14:25 мск доллар торговался на уровне 99,1 руб. (+1,16%). В то же время евро рос на 0,9%, до 104,23 руб., а юань прибавлял 0,58%, поднимаясь до 13,572 руб.