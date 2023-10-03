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Подготовка к президентским выборам: Кремль формирует список доверенных лиц кандидата - СМИ

09:00 03.10.2023 Источник: РБК

Администрация президента начала предварительное формирование списка доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах 2024 года. Просьба составить такие списки поступила в региональные администрации, на прошлой неделе регионы отправили их в Москву, рассказали РБК источники, близкие к руководству трех российских субъектов.

В качестве главной задачи доверенного лица Кремль обозначил следующую — «увеличить уровень поддержки кандидата и ни в коем случае не допустить его снижения» в своей аудитории, уточнили два собеседника РБК. В связи с этим граждане, включенные в список доверенных лиц, должны соответствовать нескольким критериям: публичная поддержка президента и СВО, высокий уровень узнаваемости и доверия и низкий антирейтинг в своей аудитории.

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