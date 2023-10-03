Глава МВФ выступила за предоставление КНР большей роли в учреждении — FT
12:00 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о необходимости реформ, которые предоставили бы Китаю больший вес при принятии финансовым институтом решений. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
«Необходимо постоянно меняться с учетом перемен в мировой экономике», — заявила глава МВФ, комментируя, как уточняет издание, несоответствия между 6% долей голосов Китая в учреждении и его весом в мировой экономике, которая «примерно в три раза больше».
В настоящее время доля голосов Китая меньше, чем у Японии (6,15%), несмотря на больший ВВП. США, крупнейший акционер МВФ, обладает примерно 17% голосов.
Совет управляющих МВФ проводит пересмотр квот не реже одного раза в пять лет, напоминает издание. В последний раз изменения согласовывались в 2010 году, но с тех пор экономика Китая значительно выросла, констатирует FT.
Новости
- 11:20 03.10.2023
- В Днепропетровской области разрушены производственные объекты
- 09:32 03.10.2023
- Украинский беспилотник уничтожен системой ПВО в Брянской области
- 18:40 02.10.2023
- В Бундестаге допустили увеличение численности солдат Бундесвера в Косове
- 16:12 02.10.2023
- Британия не будет направлять военные корабли для обеспечения вывоза украинского зерна
- 14:12 02.10.2023
- Беспилотники РФ эффективно рассекречивают позиции ВСУ — NYT
- 10:32 02.10.2023
- ВСУ могут получить от турецкого производителя улучшенную версию БПЛА Bayraktar
- 10:05 02.10.2023
- В Харькове произошла серия взрывов
- 09:32 02.10.2023
- Войска РФ отразили восемь атак штурмовиков ВСУ в ДНР, уничтожив более 300 боевиков
- 20:00 30.09.2023
- ВСУ сосредоточили морпехов у Энергодара и на островах в устье Днепра — Рогозин
- 12:30 30.09.2023
- Группировка «Днепр» пресекла попытку высадки ВСУ на острове Большой Потемкин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать