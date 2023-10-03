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Глава МВФ выступила за предоставление КНР большей роли в учреждении — FT

12:00 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о необходимости реформ, которые предоставили бы Китаю больший вес при принятии финансовым институтом решений. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Необходимо постоянно меняться с учетом перемен в мировой экономике», — заявила глава МВФ, комментируя, как уточняет издание, несоответствия между 6% долей голосов Китая в учреждении и его весом в мировой экономике, которая «примерно в три раза больше».

В настоящее время доля голосов Китая меньше, чем у Японии (6,15%), несмотря на больший ВВП. США, крупнейший акционер МВФ, обладает примерно 17% голосов.

Совет управляющих МВФ проводит пересмотр квот не реже одного раза в пять лет, напоминает издание. В последний раз изменения согласовывались в 2010 году, но с тех пор экономика Китая значительно выросла, констатирует FT.

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