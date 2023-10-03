Жителя Камчатки за призывы к экстремизму лишили полученного гражданства РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель Камчатки, бывший гражданин Украины, лишен российского гражданства по приговору за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности в отношении граждан России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"Заключением УМВД России по Камчатскому краю отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства. Решение принято на основании статьи 22 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".

По данным правоохранительных органов, за полтора года мужчина неоднократно размещал во "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти. Он стал гражданином РФ в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины.