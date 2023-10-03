В Турции задержали более 900 человек по подозрению в терроризме

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы безопасности Турции в рамках крупномасштабной операции задержали более 900 человек по подозрению в причастности к терроризму. О начале операции «Герои» ранее объявил глава МВД республики Али Ерликая.

«В рамках операции „Герои“, которая проходит в 64 провинциях, задержаны 928 человек, конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия», — говорится в заявлении министра.