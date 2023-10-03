Индия усиливает разведывательную деятельность на границе с Китаем — СМИ
14:12 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Индии впервые санкционировало создание постов пограничной разведки (BIP) на линии фактического контроля (границе, LAC) с КНР для сбора данных о сосредоточении китайской армии, предотвращения вооруженных столкновений и нарушений двусторонней границы. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники.
«BIP на постоянной основе будут направлять Министерству обороны Индии разведывательную информацию о любой необычной деятельности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на границе», — поделились источники издания.
Посты будут укомплектованы офицерами военной разведки, оснащены новейшими средствами наблюдения и сбора данных. Они будут действовать совместно с Индо-Тибетской пограничной полицией (ITBP), Национальной организацией технических исследований, Разведывательным бюро, Отделом исследований и анализа индийского оборонного ведомства.
Количество создаваемых постов погранразведки Hindustan Times не уточняет.
НОВОСТИ
- 15:12 03.10.2023
- Возвращенный Турцией на Украину главарь «Азова» вновь возглавил подразделение
- 15:00 03.10.2023
- У Кремля есть вопросы к Еревану на фоне решения по Римскому статуту — Песков
- 14:32 03.10.2023
- Развитые страны должны платить больше за энергопереход — министр нефти Сомали
- 14:00 03.10.2023
- Винер заявила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Сингапур
- 13:52 03.10.2023
- Сбер добавил в подписку СберПрайм новые привилегии
- 13:32 03.10.2023
- В Турции задержали более 900 человек по подозрению в терроризме
- 13:20 03.10.2023
- К берегу Сахалина штормом прибило сухогруз под флагом Либерии
- 13:05 03.10.2023
- Нобелевская премия по физике присуждена за изучение движения электронов в материи
- 13:00 03.10.2023
- Жителя Камчатки за призывы к экстремизму лишили полученного гражданства РФ
- 12:32 03.10.2023
- Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать