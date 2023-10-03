Индия усиливает разведывательную деятельность на границе с Китаем — СМИ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Индии впервые санкционировало создание постов пограничной разведки (BIP) на линии фактического контроля (границе, LAC) с КНР для сбора данных о сосредоточении китайской армии, предотвращения вооруженных столкновений и нарушений двусторонней границы. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

«BIP на постоянной основе будут направлять Министерству обороны Индии разведывательную информацию о любой необычной деятельности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на границе», — поделились источники издания.

Посты будут укомплектованы офицерами военной разведки, оснащены новейшими средствами наблюдения и сбора данных. Они будут действовать совместно с Индо-Тибетской пограничной полицией (ITBP), Национальной организацией технических исследований, Разведывательным бюро, Отделом исследований и анализа индийского оборонного ведомства.

Количество создаваемых постов погранразведки Hindustan Times не уточняет.