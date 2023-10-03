Оставшихся у США для Украины средств хватит на пару месяцев — Белый дом

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Денежных средств, оставшихся у американской администрации на оказание помощи Украине, хватит приблизительно на пару месяцев. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Речь идет, возможно, о паре месяцев. Примерно», — заявил он, отвечая на вопрос о том, на какой срок хватит остающихся у американского правительства финансовых средств для Киева, если Конгресс США не выделит на эти цели новые.