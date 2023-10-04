Госдума переходит на отечественное программное обеспечение — Володин
12:00 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аппарат Госдумы приобрел для депутатов и государственных служащих парламента 1 800 лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Таким образом будет обеспечен переход работы палаты на отечественное программное обеспечение, сообщил ТАСС председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Госдума переходит на отечественное программное обеспечение. Начинать надо с себя: поддерживать наши отечественные компании, закупая у них. Тогда российский бизнес будет развиваться, будет конкурентоспособным», — подчеркнул Володин. Он отметил, что с начала спецоперации «попыткам хакерских атак из недружественных стран неоднократно подвергались в том числе и информационные ресурсы Госдумы».
«Это вопрос безопасности. Американские IT-корпорации — Microsoft, Google, Apple — многократно попадались на слежке за пользователями. Очевидно, что разведкой США будет использована любая возможность, чтобы проникнуть в компьютерную систему российского государственного сектора», — подчеркнул Володин.
Как отметили в пресс-службе палаты, вместо Windows аппарат Госдумы закупил ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — пакет «Мой офис».
Новости
- 12:32 04.10.2023
- Армения предпримет шаги для защиты прав арестованных представителей Карабаха
- 12:20 04.10.2023
- Минздрав ужесточил в РФ оборот препаратов для прерывания беременности
- 12:05 04.10.2023
- РФ побеждает в «битве дронов» на Украине — WP
- 11:32 04.10.2023
- Порядка 500 российских военнослужащих находятся в плену ВСУ — Пушилин
- 11:20 04.10.2023
- Суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Овсянникову к 8,5 года колонии
- 11:05 04.10.2023
- Президент Чехии призвал Европу уменьшить зависимость от США в сфере обороны
- 11:00 04.10.2023
- В Кривом Роге произошел ряд взрывов
- 10:32 04.10.2023
- Академия наук Швеции раньше времени разослала письмо с нобелевскими лауреатами по химии
- 10:20 04.10.2023
- Казахстан намерен начать транспортировку газа из РФ в Узбекистан до конца октября
- 10:05 04.10.2023
- Британия хочет отправлять преступников в Эстонию из-за нехватки мест в тюрьмах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать