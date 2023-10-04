Госдума переходит на отечественное программное обеспечение — Володин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аппарат Госдумы приобрел для депутатов и государственных служащих парламента 1 800 лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Таким образом будет обеспечен переход работы палаты на отечественное программное обеспечение, сообщил ТАСС председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Госдума переходит на отечественное программное обеспечение. Начинать надо с себя: поддерживать наши отечественные компании, закупая у них. Тогда российский бизнес будет развиваться, будет конкурентоспособным», — подчеркнул Володин. Он отметил, что с начала спецоперации «попыткам хакерских атак из недружественных стран неоднократно подвергались в том числе и информационные ресурсы Госдумы».

«Это вопрос безопасности. Американские IT-корпорации — Microsoft, Google, Apple — многократно попадались на слежке за пользователями. Очевидно, что разведкой США будет использована любая возможность, чтобы проникнуть в компьютерную систему российского государственного сектора», — подчеркнул Володин.

Как отметили в пресс-службе палаты, вместо Windows аппарат Госдумы закупил ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — пакет «Мой офис».