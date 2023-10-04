Минздрав ужесточил в РФ оборот препаратов для прерывания беременности

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения России ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности, внеся их в перечень предметно-количественного учета (ПКУ). Об этом говорится в приказе министерства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», — говорится в документе за подписью министра здравоохранения России Михаила Мурашко.