Нобелевских лауреатов по химии официально объявили после утренней утечки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевский комитет Королевской академии наук на официальной церемонии объявил лауреатов Нобелевской премии по химии 2023 года. Ими, как и было заявлено в разосланном утром прежде времени релизе учреждения, стали американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс, а также россиянин Алексей Екимов.

Премия присуждена «за открытие и синтез квантовых точек», говорится в мотивирочной части решения Нобелевского комитета.