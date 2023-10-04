На Западе запасы вооружений для Украины подходят к концу, заявили в НАТО
14:32 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада почти исчерпали запасы вооружений для поставок на Украину на фоне медленных темпов роста производства. С таким заявлением во вторник выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности, трансляция велась онлайн.
«Еще за семь лет до начала войны (конфликта на Украине — прим. ТАСС) финансирование [военного сектора] увеличилось, однако производственные мощности не возросли. <…> Мы передаем Украине вооружения и боеприпасы, однако наши склады не заполнены. Мы начали поставки с полупустых <…> складов в Европе. Теперь „дно бочки“ уже виднеется», — указал Бауэр.
НОВОСТИ
- 15:32 04.10.2023
- У России были определенные контакты с Западом по Карабаху — Песков
- 15:12 04.10.2023
- В Баку назвали неприемлемым стремление Франции вооружать Армению
- 15:00 04.10.2023
- Нефтегазовые доходы РФ в сентябре выросли на 15% — до 739,9 млрд руб.
- 14:12 04.10.2023
- Лидер Карабаха Шахраманян уже находится в Армении — источник
- 14:00 04.10.2023
- Самолеты из РФ будут проходить техобслуживание в Иране — вице-президент
- 13:32 04.10.2023
- Россияне смогут продлить срок безвизового пребывания в Таиланде до 60 дней
- 13:20 04.10.2023
- Медведев назвал отставку Маккарти следствием его любви к финансированию Киева
- 13:05 04.10.2023
- Филиппины заинтересованы в сотрудничестве с Россией в вопросе модернизации ВМС
- 13:00 04.10.2023
- Нобелевских лауреатов по химии официально объявили после утренней утечки
- 12:32 04.10.2023
- Армения предпримет шаги для защиты прав арестованных представителей Карабаха
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать