На Западе запасы вооружений для Украины подходят к концу, заявили в НАТО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада почти исчерпали запасы вооружений для поставок на Украину на фоне медленных темпов роста производства. С таким заявлением во вторник выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности, трансляция велась онлайн.

«Еще за семь лет до начала войны (конфликта на Украине — прим. ТАСС) финансирование [военного сектора] увеличилось, однако производственные мощности не возросли. <…> Мы передаем Украине вооружения и боеприпасы, однако наши склады не заполнены. Мы начали поставки с полупустых <…> складов в Европе. Теперь „дно бочки“ уже виднеется», — указал Бауэр.