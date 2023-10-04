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НОВОСТИ

На Западе запасы вооружений для Украины подходят к концу, заявили в НАТО

14:32 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада почти исчерпали запасы вооружений для поставок на Украину на фоне медленных темпов роста производства. С таким заявлением во вторник выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности, трансляция велась онлайн.

«Еще за семь лет до начала войны (конфликта на Украине — прим. ТАСС) финансирование [военного сектора] увеличилось, однако производственные мощности не возросли. <…> Мы передаем Украине вооружения и боеприпасы, однако наши склады не заполнены. Мы начали поставки с полупустых <…> складов в Европе. Теперь „дно бочки“ уже виднеется», — указал Бауэр.

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