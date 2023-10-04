Азербайджан не будет участвовать во встрече с Арменией, Францией, ФРГ и ЕС в Гранаде
16:12 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать во встрече в испанской Гранаде 5 октября, в которой должны принять участие лидеры Армении, Франции, Германии, а также глава Евросовета. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство АПА.
«Азербайджан отказался от участия в планируемой в испанской Гранаде 5 октября пятисторонней встречи», — говорится в сообщении агентства.
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