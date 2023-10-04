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НОВОСТИ

Азербайджан не будет участвовать во встрече с Арменией, Францией, ФРГ и ЕС в Гранаде

16:12 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать во встрече в испанской Гранаде 5 октября, в которой должны принять участие лидеры Армении, Франции, Германии, а также глава Евросовета. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство АПА.

«Азербайджан отказался от участия в планируемой в испанской Гранаде 5 октября пятисторонней встречи», — говорится в сообщении агентства.

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