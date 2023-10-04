ФИФА допустила сборные России до 17 лет до международных турниров

18:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение допустить сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, до соревнований. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Совет ФИФА утвердил распространение решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске сборных России до 17 лет», — говорится в сообщении.

Футболисты должны будут выступать под названием «Российский футбольный союз», а не «сборная России», а также без флага и гимна страны. УЕФА допустил сборные России до турниров среди игроков не старше 17 лет 26 сентября.

При этом сборные России старше 17 лет не будут допущены до участия в турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) до окончания специальной военной операции на Украине.