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Украинский беспилотник упал в селе Горналь Курской области, пострадавших нет

20:23 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал в селе Горналь Курской области, в результате чего загорелись сарай и гараж в частном доме, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«В результате падения украинского БПЛА в селе Горналь Суджанского района загорелись сарай и гараж в частном доме. Также выбиты окна», — написал он.

Старовойт уточнил, что пожар потушен, обошлось без пострадавших. «Обязательно окажем помощь в восстановлении имущества», — добавил губернатор.

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