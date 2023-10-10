Объем ФНБ в 2024 году вырастет на более 500 млрд рублей — Силуанов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году увеличится на более 500 млрд рублей. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«В целом мы видим, что в следующем году объем Фонда национального благосостояния на нетто-основе пополнится примерно на более чем полтриллиона рублей, поэтому и в следующем году наш запас финансовый будет пополняться. Это хорошо, это создает нам и устойчивость бюджета, с одной стороны, и создает нам необходимый ресурс для финансирования ключевых проектов, инфраструктурных проектов, технологических, в которых предусмотрено использование средств Фонда», — отметил он.