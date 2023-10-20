За запрет цирков с животными выступают более 40% россиян - опрос
13:32 20.10.2023 Источник: Интерфакс
Идею запрета использования домашних и диких животных в российских цирках считают правильной 41% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Согласно результатам опроса, опубликованным в пятницу на портале, среди сограждан в возрасте до 34 лет такую позицию занимает каждый второй (50%). Уровень поддержки такого запрета снижается с повышением уровня доходов: если среди респондентов, зарабатывающих менее 50 тыс. руб. в месяц данную идею приветствуют около половины (48%), то среди сограждан с ежемесячным доходом от 80 тыс. руб. - менее трети (31%).
Согласно опросу, каждый девятый россиянин (11%) предлагает не запрещать использование в цирках всех животных, а ограничиться запретом только в отношении диких зверей. По данным SuperJob.ru, чаще всех такую позицию занимают сограждане в возрасте до 34 лет (16%).
Противниками любых запретов на использование животных в цирках являются 22% россиян. Среди сограждан с зарплатами от 50 тыс. и от 80 тыс. руб. в месяц такую позицию занимают более трети (35%), показывают данные исследования. Согласно опросу, среди мужчин противников таких запретов оказалось вдвое больше, чем среди женщин - 30% и 14% респондентов соответственно.
По данным SuperJob.ru, каждый четвертый россиянин (26%) затрудняется определиться со своей позицией по данному поводу.
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