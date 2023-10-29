Скончался один из актеров сериала «Друзья» Мэттью Перри
09:05 29.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, тело актера нашли в субботу в его доме в штате Калифорния. Один из источников сообщил, что Перри был обнаружен в джакузи, по предварительной информации, смерть была ненасильственной.
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