Скончался один из актеров сериала «Друзья» Мэттью Перри

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (Friends, 1994-2004), умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его сведениям, тело актера нашли в субботу в его доме в штате Калифорния. Один из источников сообщил, что Перри был обнаружен в джакузи, по предварительной информации, смерть была ненасильственной.