0
0
0
НОВОСТИ

Две воздушные цели сбиты российской ПВО над Севастополем, обломки упали в районе школы

14:00 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы противовоздушной обороны над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах, в том числе на территории школы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 30.10.2023
В Севастополе объявлена воздушная тревога
0
87
13:20 30.10.2023
Саакашвили в суде заявил о проникших в Грузию диверсантах из РФ
0
118
13:05 30.10.2023
В Кремле заявили, что события в Махачкале отчасти спровоцированы извне
0
131
13:00 30.10.2023
Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа в соответствии с планом — армия
0
135
12:32 30.10.2023
В Приморье медведь убил человека
0
165
12:20 30.10.2023
Гражданин РФ стал мэром города в Колумбии
0
192
12:05 30.10.2023
Меликов предложил участникам событий в аэропорту Махачкалы добровольно отправиться на СВО
0
222
12:00 30.10.2023
Китай и США договорились провести консультации по вооружениям — МИД КНР
0
197
11:32 30.10.2023
ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об оборонительных укреплениях Крыма
0
267
11:20 30.10.2023
Кабмин РФ упростил систему аттестации для соискателей степени кандидата наук
0
296

Возврат к списку