Две воздушные цели сбиты российской ПВО над Севастополем, обломки упали в районе школы

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы противовоздушной обороны над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах, в том числе на территории школы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», — говорится в сообщении.