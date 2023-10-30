Две воздушные цели сбиты российской ПВО над Севастополем, обломки упали в районе школы
14:00 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы противовоздушной обороны над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах, в том числе на территории школы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», — говорится в сообщении.
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