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Силы РФ уничтожили скопление военных ВСУ у острова Фролова в Херсонской области

11:20 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили в районе острова Фролова в Херсонской области скопление военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на херсонском направлении уничтожены 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Никольское, потери ВСУ в живой силе: трое убитых и четверо раненых; место скопления живой силы противника в районе острова Фролова, потери ВСУ в живой силе: 12 погибших; лодка противника в районе острова Алёшкинский, потери ВСУ в живой силе: пятеро убитых», — сказал он.

В островной зоне силы РФ уничтожили позицию ВСУ, на каховском направлении — место временной дислокации украинских войск.

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