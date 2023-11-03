Объем ФНБ на 1 ноября составил 13,54 трлн руб. — Минфин РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 13,54 трлн руб., или 9% прогнозируемого на 2023 год ВВП РФ, сообщается в материалах на сайте Минфина.

«По состоянию на 1 ноября 2023 г. объем ФНБ составил 13 541 231,5 млн рублей или 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год <…> что эквивалентно 145 224,4 млн долларов США», — говорится в сообщении.