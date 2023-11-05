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В Центре Келдыша сообщили, что готовится проект космического аппарата с плазменным двигателем

15:25 05.11.2023 Источник: Интерфакс

Российские специалисты готовят проект по изучению межзвездного пространства и полету аппарата за пределы Солнечной системы, сообщил генеральный директор Центра Келдыша (входит в "Роскосмос") Владимир Кошлаков.

"Сейчас формируется проект по изучению межзвездного пространства и готовится космический эксперимент с полетом аппарата за пределы Солнечной системы", - сказал Кошлаков на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Он сообщил, что в аппарате будет использован самый мощный плазменный двигатель в мире, созданный Центром Келдыша. По словам Кошлакова, данный двигатель сможет работать "непрерывно долгие годы".

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