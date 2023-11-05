В Центре Келдыша сообщили, что готовится проект космического аппарата с плазменным двигателем
15:25 05.11.2023 Источник: Интерфакс
"Сейчас формируется проект по изучению межзвездного пространства и готовится космический эксперимент с полетом аппарата за пределы Солнечной системы", - сказал Кошлаков на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".
Он сообщил, что в аппарате будет использован самый мощный плазменный двигатель в мире, созданный Центром Келдыша. По словам Кошлакова, данный двигатель сможет работать "непрерывно долгие годы".
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