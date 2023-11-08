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Собянин: Городскому проекту «Московское кино в школе» исполнилось пять лет

16:31 08.11.2023

Фильмы отечественного производства в рамках проекта «Московское кино в школе» посмотрели уже более 180 тыс. столичных учащихся - школьников и студентов колледжей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, проекту исполнилось пять лет. За это время были показаны более 65 фильмов.

«Ребятам обязательно рассказывают, как создавалась картина. А после просмотра с ними обсуждают фильм педагоги и родители. Также проводят встречи с актерами, режиссерами, продюсерами, сценаристами, операторами и киноведами», – сообщил глава города в своем Telegram-канале.

Киноафишу формируют сами москвичи на весь учебный год при помощи голосования в интернете. Кроме того, в рамках проекта проводятся тематические конкурсы, игры, фестивали и мастер-классы.

В числе кинофильмов, которые были показаны в рамках проекта – «Петр Первый», «Броненосец Потемкин», «Завтра была война», «В бой идут одни старики», «Я шагаю по Москве», «Собачье сердце», «Иваново детство».

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