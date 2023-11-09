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США предупредили Иран, что не намерены обострять ситуацию на Ближнем Востоке

10:00 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выстроили дополнительные связи с Ираном и уведомили его, что не намерены обострять ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного.

«В свете повышенной напряженности из-за текущего конфликта между Израилем и [радикальным палестинским движением] ХАМАС мы приняли дополнительные меры по прямому взаимодействию с Ираном, со связанными с ним группировками в Ираке и Ливане, а также с нашими региональными партнерами. Мы хотим пояснить, что наша военная активность не сигнализирует об изменениях в отношении к палестино-израильскому конфликту, мы не намерены обострять конфликт в регионе», — отметил собеседник телеканала.

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