США предупредили Иран, что не намерены обострять ситуацию на Ближнем Востоке
10:00 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты выстроили дополнительные связи с Ираном и уведомили его, что не намерены обострять ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного.
«В свете повышенной напряженности из-за текущего конфликта между Израилем и [радикальным палестинским движением] ХАМАС мы приняли дополнительные меры по прямому взаимодействию с Ираном, со связанными с ним группировками в Ираке и Ливане, а также с нашими региональными партнерами. Мы хотим пояснить, что наша военная активность не сигнализирует об изменениях в отношении к палестино-израильскому конфликту, мы не намерены обострять конфликт в регионе», — отметил собеседник телеканала.
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