Российские семьи все реже решаются на рождение второго ребенка — Котяков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские семьи сейчас реже решаются на рождение второго ребенка, суммарный коэффициент таких рождений снижается. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Наиболее существенно снижается суммарный коэффициент рождаемости вторых детей, суммарный коэффициент первых в последние годы стабилизировался, а по третьим — мы ежегодно наблюдаем в последнее время рост этого показателя», — сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации «Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика».

По его словам, основная задача министерства — создать все условия для роста числа рождений вторых, третьих и последующих детей. Ситуация с рождаемостью в России остается сложной, подчеркнул Котяков. Так, за 2022 год родились 1,3 млн малышей, суммарный коэффициент рождаемости составил 1,4. За 8 месяцев 2023 года родилось более 850 тыс. детей.

«Порядка 48%, это почти каждое второе рождение, приходится на долю женщин в возрасте от 30 до 39 лет. А на женщин в возрасте от 20 до 29 лет приходится порядка 44%», — отметил он.