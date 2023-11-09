Российские семьи все реже решаются на рождение второго ребенка — Котяков
16:12 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские семьи сейчас реже решаются на рождение второго ребенка, суммарный коэффициент таких рождений снижается. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Наиболее существенно снижается суммарный коэффициент рождаемости вторых детей, суммарный коэффициент первых в последние годы стабилизировался, а по третьим — мы ежегодно наблюдаем в последнее время рост этого показателя», — сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации «Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика».
По его словам, основная задача министерства — создать все условия для роста числа рождений вторых, третьих и последующих детей. Ситуация с рождаемостью в России остается сложной, подчеркнул Котяков. Так, за 2022 год родились 1,3 млн малышей, суммарный коэффициент рождаемости составил 1,4. За 8 месяцев 2023 года родилось более 850 тыс. детей.
«Порядка 48%, это почти каждое второе рождение, приходится на долю женщин в возрасте от 30 до 39 лет. А на женщин в возрасте от 20 до 29 лет приходится порядка 44%», — отметил он.
НОВОСТИ
- 16:00 09.11.2023
- Совмещенные прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в этом году — Песков
- 15:32 09.11.2023
- Европарламент лишил четырех польских депутатов иммунитета по обвинению в расизме
- 15:12 09.11.2023
- Верховная рада приняла госбюджет Украины на 2024 год с дефицитом $43,5 млрд
- 15:00 09.11.2023
- Израиль создаст зоны безопасности в Газе, к которым будет запрещено приближаться
- 14:32 09.11.2023
- Соглашение о создании объединенной системы ПВО РФ и Киргизии вступило в силу
- 14:12 09.11.2023
- Европарламент призвал ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян
- 14:00 09.11.2023
- У США такой госдолг, что «бумаги скоро будет не хватать» на его обслуживание — Песков
- 13:32 09.11.2023
- Пять человек, по предварительным данным, погибли при ракетном ударе ВСУ по Скадовску
- 13:20 09.11.2023
- Украина пытается привлечь больше женщин на фронт для компенсации потерь — NYT
- 13:05 09.11.2023
- Токаев заявил, что официальный визит Путина в Казахстан имеет историческое значение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать